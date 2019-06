Primeira modelo negra, transexual e deficiente conquista o mundo da moda

Aaron Philip nasceu com paralisia cerebral e é a primeira modelo negra, transexual e com deficiência a assinar com a Paper, uma agência de moda líder. Aaron Philip fez história ao juntar-se à Elite Model Management, em julho de 2018, e à IMG Models, em setembro de 2018, tornando-se uma modelo de sucesso em poucos meses.



Identificando-se como uma mulher transexual, Aaron juntou-se a Jillian Mercado, uma modelo representada pela IMG Models, que sofre de distrofia muscular e anda numa cadeira de rodas. São estas duas mulheres com deficiência que estão a mudar a indústria.



A jovem modelo, que tem altas expectativas em relação à indústria da moda e acredita na abertura de mentalidades, confessou que ainda existe "uma grande falta de visibilidade e atenção para as pessoas com deficiência na moda".



"A indústria da moda só conheceu um tipo de corpo e um tipo de figura comerciável há muito tempo", disse Aron Philip em entrevista à CNN.



"Agora estamos a entrar neste momento, e neste clima, onde todos os tipos de corpos querem ser impulsionados e celebrados – não apenas celebrados, mas vistos como desejáveis e comercializáveis".



Antes de se juntar à agência IMG Models, Aaron já tinha realizado alguns trabalhos para as marcas H&M e ASOS, no entanto, confessou que enfrentou várias dificuldades. "Eu tinha que coordenar as sessões de fotos e encontrar pessoas para me ajudar no estúdio", contou na mesma entrevista.



A modelo adquiriu notoriedade e projeção após uma publicação no Twitter que resultou, até à data, em dezenas de milhares de seguidores nas suas redes sociais.





honestly when i get scouted/discovered by a modeling agency it's OVER for y'all! by y'all i mean the WORLD! it's real inclusivity/diversity hours folks, get into it! pic.twitter.com/58VOSafAm6 — aaron philip (@aaronphilipxo) 24 de novembro de 2017









A sua ambição pela moda surgiu em 2015, após ver a capa da revista norte-americana Interview, onde Kylie Jenner aparecia sentada numa cadeira de rodas.

"Quando era mais nova fiquei entusiasmada pela imagem e representação das pessoas diferentes. Mas não sabia como o interpretar porque não percebi como ela utilizou a cadeira de rodas para nos fetichizar", disse em entrevista ao blog THEM.

A jovem decidiu transformar a sua imagem em algo positivo e assim, conseguir mudar mentalidades negativas relativamente à comunidade de que faz parte.

Até à data, Aaron é uma das duas modelos com deficiência, a fazer história na indústria da moda.