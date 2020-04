Uma autópsia realizada na Califórnia revelou que a primeira morte por coronavírus nos EUA ocorreu três semanas antes do que se pensava anteriormente.

De acordo com a BBC, novas informações divulgadas por um médico legista do condado de Santa Clara, dão conta de que a primeira morte por Covid-19 aconteceu três semanas antes da data já conhecida.

Recorde que era sabido que a primeira morte conhecida nos EUA remonta a 26 de fevereiro, em Seattle. Já na Califórnia foi a 4 de março.

Segundo avança a mesma publicação, duas autópsias realizadas a 6 e 17 de fevereiro dão conta de que mais duas pessoas morreram também infetadas com coronavírus.

Amostras das autópsias enviadas para os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), confirmaram a presença do vírus, informou o gabinete do médico legista do condado de Santa Clara, na Califórnia, através de um comunicado divulgado esta terça-feira.

A morte de um terceiro indivíduo de Santa Clara a 6 de março foi também confirmada como estando relacionada ao novo coronavírus.

De acordo com o médico legista, "estes três indivíduos morreram em casa durante um período em que os testes eram muito limitados e estavam disponíveis apenas através do CDC". Na altura destas mortes, os testes eram apenas feitos a pessoas que tinham viajado para sítios onde havia registo de focos de contágio e a pessoas que apresentam sintomas.

Depois deste novo balanço, o médico legista prevê que mais mortes por coronavírus sejam identificadas.