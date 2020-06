Primeira mulher americana a ir ao espaço esteve no local mais profundo do oceano

Expeditions.





Sullivan passou, juntamente com Victor L. Vescovo (o explorador responsável pelo financiamento da missão) cerca de hora e meia no local que é conhecido por ser o mais profundo do oceano, na Fossa das Marianas, a leste das ilhas Marianas, na fronteira convergente entre as placas tectónicas do Oceano Pacífico e das Filipinas.

A primeira mulher americana a ir ao espaço, foi também a primeira mulher a estar no local mais profundo do oceano.A astronauta Kathy Sullivan, 68 anos, é agora também a primeira mulher a alcançar o Challenger Deep, a cerca de 11 quilómetros abaixo da superfície do oceano. De acordo com o New York Times, foi este domingo que Kathy mergulhou a mais de 35 mil pés no Challenger Deep, de acordo com a EYOS