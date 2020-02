Primeira Super Lua de 2020 é já este fim de semana

A primeira Super Lua de 2020 surgirá este fim de semana. De acordo com previsões dos astrónomos, são esperadas quatro Super Luas este ano que deverão acontecer entre fevereiro e maio.A 'Lua Neve', como foi denominada, surgirá no ínicio do fim de semana e terá o seu pico na madrugada de domingo. Este nome teve origem nas tribos nativas americanas já que a neve se torna mais brilhante quando esta Super Lua surge.De acordo com os astrólogos, estão previstas mais três Super Luas que acontecerão a 9 de março, 8 de abril e 7 de maio.