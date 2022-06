A primeira volta das eleições francesas resultou num empate técnico entre a aliança de esquerda liderada por Jean-Luc Mélenchon (NUPES) e o partido do Presidente Emmanuel Macron (Ensemble!). Ambas as forças concorrentes obtiveram cerca de 25% dos votos cada. Já a extrema-direita de Marine Le Pen (União Nacional) ficou no terceiro lugar, em termos percentuais (um pouco menos de 20% dos votos). Estas são as primeiras projeções das eleições deste domingo, cuja segunda ronda está marcada para o próximo domingo, dia 19 de junho.









“É o resultado de um acordo histórico, aquele que permitiu o nascimento da nova união ecológica e social popular”, afirmou Mélenchon , visivelmente satisfeito com o resultado. O NUPES junta o PS francês, o França Insubmissa, o Partido Comunista Francês e o Partido Ecologista Os Verdes.

Já Marine Le Pen considerou os resultados “fantásticos”.









Leia também Parisienses desiludidos com a política duvidam em dar uma maioria a Macron O empate técnico entre a NUPES e o Ensemble! não se traduz, contudo, na distribuição dos resultados. Segundo as contas da France Télévisions, o partido de Macron conseguiria um mínimo de 255 deputados, enquanto a aliança de Mélenchon não iria além dos 190, no limite máximo. Le Pen ficar-se-ia entre os 20 e os 45 deputados.

A abstenção, neste primeira volta, atingiu o valor mais alto de sempre: 52,8%.