As primeiras análises da autópsia feita a Matthew Perry já foram divulgadas e revelam que a morte do ator não foi provocada por uma overdose de fentanil ou metanfetamina, segundo avança o site TMZ.



Fontes policiais relataram ao jornal que os investigadores realizaram um teste completo a Matthew Perry, ator de 54 anos de "Friends" que morreu no sábado, em Los Angeles.



Até ao momento não foram encontradas fentanil ou metanfetamina no corpo do ator. No entanto estão a ser realizados mais testes para verificar se havia alguma droga ilegal no corpo de Matthew e se tomou as dosagens adequadas dos medicamentos para os quais tinha receita médica.



Os resultados da autópsia deverão demorar entre quatro a seis meses.