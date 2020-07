Primeiro caso confirmado de um bebé infetado com coronavírus durante a gravidez

Ao recém-nascido foi detetada uma inflamação no cérebro mas, após alguns dias no hospital, mãe e filho foram considerados recuperados e enviados para casa.

O caso, publicado na Nature Communications por um grupo de obstetras do hospital Antoine Béclère de Clamart, em Paris, França, dá conta da entrada de uma grávida de 23 anos, já na 35.ª semana de gestação, e infetada com o Covid-19.Ao recém-nascido foi detetada uma inflamação no cérebro mas, após alguns dias no hospital, mãe e filho foram considerados recuperados e enviados para casa.

casos de mulheres grávidas infetadas com o Covid-19.



Se a transmissão por via intra-uterina começou por ser descartada pelos especialistas, vários estudos detetaram traços do novo coronavírus em recém-nascidos. Faltava saber se o contágio aconteceu durante o parto ou no contacto com os fluidos da mãe, ou mesmo depois do nascimento.



Ora, neste caso agora revelado, surgem todos os elementos que invocam os maiores temores da comunidade científica, com mãe, filho e placenta infetados pelo novo coronavírus!



A entrada da jovem no hospital parisiense aconteceu em março mas só agora foram revelados todos os dados. A grávida revelava os sintomas típicos, como febre alta, tosse e expetoração.



Três dias depois, foi-lhe praticada uma cesariana, medida recomendada em situações de infeção viral para mitigar o risco de contágio durante o parto.



Testes PCR detetaram a presença do Covid-19 no sangue do bebé, com os médicos a assinalarem que a carga viral era mais alta na placenta do que no líquido amniótico ou nos sangues de mãe e filho.



"Demonstrámos que a transmissão da mãe para o feto é possível através da placenta nas últimas semanas de gravidez" , explicou à agência France Presse Daniele De Luca, médico que liderou o estudo no hospital Antoine Béclère de Clamart.



Mais inquietante no estudo, no entanto, é que, três dias depois de ter nascido, o bebé começou a mostrar-se muito irritado e sem vontade de comer. Além disso, revelou hipertonía axial excessiva e rigidez na postura corporal.



Uma ressonância magnética ao cérebro detetou anomalías provocadas pela inflamação em áreas cerebrais específicas, algo que só se tinha verificado em adultos.



Nos três dias que se seguiram, a inflamação e os sintomas baixaram, com sucessivas análises a demonstrarem que já não havia rasto do novo coronavírus, salvo uma pequena variação na mielina do cérebro.



É agora necessário determinar, num futuro próximo, se os bebés expostos ao SARS-coV-2 irão ter problemas no desenvolvimento nerurológico a longo prazo.





