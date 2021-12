Primeiro caso da variante Ómicron em Macau em residente regressado dos EUA

Macau diagnosticou hoje o primeiro caso da variante Ómicron do novo coronavírus, num residente de 23 anos regressado dos Estados Unidos, anunciaram as autoridades.

Este é o 78.º caso confirmado de covid-19 registado no território desde o início da pandemia, todos importados, indicou o Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus.

"O caso foi diagnosticado num homem de 23 anos, residente de Macau, que partiu dos Estados Unidos no dia 23 de dezembro e chegou a Macau via Singapura" no dia de Natal, indicaram os serviços, em comunicado.