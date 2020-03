Primeiro caso positivo de coronavírus na Disneyland Paris

Um trabalhador das equipas noturnas de manutenção da Disneyland Paris, em França, está infetado por coronavírus.O Le Parisien revela que o funcionário estava sem trabalhar há alguns dias por não se sentir bem, mas o diagnóstico só foi confirmado este domingo.Um porta-voz do parque confirmou o caso e explicou que o homem não teve em contacto com nenhum visitante e que os funcionários que estiveram com ele já estão a ser identificados."A prioridade é fazer o possível para retardar a transmissão do vírus", disse o porta-voz da Disneyland.