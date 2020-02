Primeiro caso positivo de coronavírus na Roménia. Doente esteve em contacto com cidadão italiano

A Roménia confirmou, esta segunda-feira, o primeiro caso positivo de infeção por coronavírus no país. O homem vive no condado de Gorj e esteve "em contacto direto com um cidadão italiano que viajou para a Roménia no início deste mês", explicou aos jornalistas o ministro da Saúde, Victor Costache.Segundo o governante, o paciente vai ser transferido para um hospital de Bucareste. Os sete membros da família do doente já foram testados e os resultados das análises deram negavito.De acordo com a Reuters, vivem 1,3 milhões de romenos em Itália, um dos países europeus pais afetados pela epidemia do Covid-19.