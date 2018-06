Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Primeiro czar da Rússia conquistou Kazan aos tártaros

Tropas massacraram a população após conquista da cidade.

Por Rogério Chambel | 08:43

Kazan, que vai acolher quatro jogos, é uma cidade antiga. A sua fundação data de 1005 e até 1552 esteve sob domínio de búlgaros, mongóis e tártaros. Foi nesta data que Ivan, o Terrível, o primeiro czar da Rússia, a conquista.



Sob ordens de Ivan, o príncipe Alexander Gorbaty-Shuisky, à frente de um exército de 150 mil homens, cerca a capital dos tártaros. O cerco durou um mês: começou a 30 de agosto e terminou no dia 2 de outubro, quando as tropas de Ivan entram na cidade e massacram grande parte da população.



Kazan é hoje uma cidade orgulhosa da sua história e que se distingue pela modernidade. Alberga mais de 180 mil estudantes universitários, espalhados por 30 faculdades, e conta com algumas das melhores equipas da Rússia em várias modalidades desportivas.



SAIBA MAIS

409 km2

é a área de Kazan. A cidade tem 1 230 000 habitantes e é a capital da República do Tartaristão. Alberga imigrantes de mais de 100 nações, o que ajuda na sua multiculturalidade, bem como no sentimento de tolerância.



Lenine e Tolstoi

Viveram e estudaram em Kazan. O escritor de "Guerra e Paz" abandonou os estudos de ciências jurídicas e línguas orientais em 1884. Vladimir Ilych Ulyanov (só mais tarde adotou o nome de Lenine) foi expulso em 1887, por por protestar contra o czar.



Portugal

Jogou no ano passado em Kazan, na Taça das Confederações. Perdeu nas meias-finais para o Chile. O jogo terminou empatado (0-0) e foi para penáltis. Quaresma, João Moutinho e Nani falharam.



Património

O complexo arquitetónico do Kremlin (o nome Kremlin significa fortaleza, em russo) de Kazan, que data do século XVI, está classificado pela UNESCO como Património da Humanidade. A cidade distingue-se ainda pelas muitas igrejas, catedrais e mosteiros.