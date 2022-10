Primeiro dia do Twitter de Musk foi caótico e houve quem testasse teorias da conspiração

O primeiro dia de Elon Musk como proprietário do Twitter teve confusão, preocupação, conspirações e celebrações na rede social, com alguns utilizadores a testarem, com teorias da conspiração, se as políticas da empresa sobre desinformação ainda estão em vigor.

Apesar de nenhuma mudança imediata na política da empresa ter sido anunciada até ao final da tarde desta sexta-feira, os utilizadores não deixaram de aplaudir, ou criticar, o que esperam ser uma rápida adoção das promessas do bilionário Elon Musk, que pretende reduzir a moderação, num esforço para promover o discurso livre.

O novo proprietário da rede social anunciou, logo esta sexta-feira, a criação de um "conselho de moderação de conteúdos" que vai ficar incumbido de decidir o restauro de determinados perfis suspensos pela administração anterior daquela plataforma.