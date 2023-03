Primeiro Dia Internacional do Resíduo Zero assinala uma viragem no ambiente

Assinala-se esta quinta-feira (30 de março de 2023) a primeira celebração do Dia Internacional do Resíduo Zero. O dia do "resíduo zero" é mediado entre o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e o Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos (ONU-Habitat).

A data promove que todos os governos, sociedades civis, empresas, academia, comunidades, mulheres e jovens possam inserir-se em atividades que alertem para a conscientização sobre as iniciativas de resíduos zero. Contribui para o avanço da medida "Agenda 2030" para o Desenvolvimento Sustentável, discutido na Organização das Nações Unidas (ONU).

No Dia Internacional do Resíduo Zero estão a ser realizados vários eventos em todo o mundo para servir o propósito com o qual foi criado. Desde sessões informativas para a comunidade, passando por campanhas de colheita de lixo eletrónico e alimentos, desfiles de moda, exposições de fotos até conferências, o objetivo é promover uma mudança social em direção a uma economia circular.

"A gestão de resíduos é fundamental para superar os desafios habitacionais, a forma como administramos os desafios de saneamento de nossas cidades e, de fato, a crise climática", afirmou a Diretora Executiva do ONU-Habitat, Maimunah Mohd Sharif, em comunicado oficial da organização.



Cerca de 931 milhões de toneladas de alimentos são desperdiçadas a cada ano, e espera-se que até 37 milhões de toneladas de resíduos plásticos entrem anualmente no oceano até 2040.