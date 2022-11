Elon Musk, proprietário do Twitter, enviou um email aos funcionários pela primeira-vez esta quarta-feira para os preparar para "tempos difíceis". No email disse ainda que o trabalho remoto deixaria de ser permitido e que se esperaria que estivessem no escritório pelo menos 40 horas por semana.Musk deixou o aviso que quer ver as subscrições representarem metade das receitas do Twitter.