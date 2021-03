Primeiro hotel no espaço pode abrir em 2027

Daqui a seis anos, vai ser possível passar uma noite no espaço. Pelo menos é o que aponta a empresa californiana Gateway Foundation, que, em 2019, lançou planos para a construção de um hotel em estilo de navio cruzeiro que pudesse flutuar na atmosfera.

A "Voyager Station" seria composta por 24 divisões, com elevadores que formam uma roda instalada na órbita terrestre.

Numa entrevista à CNN Travel, o ex-piloto e atual dirigente da Gateway Foundation, John Blincow, explicou que houve alguns atrasos na construção do hotel devido à pandemia pela Covid-19, mas que o processo iniciará em 2026, ficando pronto no ano seguinte. "O público tem de perceber que a era dourada das viagens espaciais está a chegar", contou.

As imagens ilustrativas dos edifícios espaciais revelam uma estética "semelhante à do filme de Stanley Kubrick ‘2001: Uma Odisseia no Espaço’", como avançou o arquiteto da Orbital Assembly Corporation, Tim Alatorre.

A forma giratória do hotel permite gerar uma gravidade simulada e dar o melhor conforto aos hóspedes, que ainda não sabem ao certo os valores de cada viagem/estadia, apesar de a equipa responsável pela "Voyager Station" ter referido que seria o equivalente a "uma viagem num cruzeiro ou numa viagem para a Disneylândia."

O turismo espacial é cada vez mais um tema de interesse e várias marcas como a Virgin Galactic ou a SpaceX. A empresa de Elon Musk, aliás, deverá ser a responsável por enviar o hotel para a atmosfera.