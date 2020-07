Primeiro infetado com coronavírus na Coreia do Norte afinal é desertor

As autoridades da Coreia desmentem a existência do primeiro caso de um infetado com coronavírus no vizinho do Norte na sequência da qual Pyongyang teria declarado o estado de emergência no país governado por uma ditadura."A pessoa não é registada como doente Covid-19, nem está classificada como pessoa que esteve em contacto com pacientes infetados", disse o ministro da saúde de Seul, Yooh Tae-ho, citado pela BBC de Londres. De acordo com a televisão britânica, tratar-se-á de um desertor da Coreia do Norte que voltou ao país em meados do mês depois de ter estado na ilha de Ganghwa.Num território onde a realidade é frequentemente moldada pelo regime, o líder supremo Kim Jong-un reuniu-se este sábado com as autoridades do país no sentido de enfrentar a "perigosa situação" que é classificada como potencial "catástrofe moral destrutiva".