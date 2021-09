Primeiro ministro a assumir homossexualidade nos EUA e marido apresentam filhos recém-nascidos

O secretário norte-americano dos Transportes dos Estados Unidos, Pete Buttigieg, deu a conhecer os filhos gémeos este sábado, numa publicação nas redes sociais.

Chasten and I are beyond thankful for all the kind wishes since first sharing the news that we’re becoming parents. We are delighted to welcome Penelope Rose and Joseph August Buttigieg to our family. pic.twitter.com/kS89gb11Ax

Buttigieg tornou-se o primeiro ministro a declarar-se homossexual na história dos EUA e em agosto já tinha anunciado que ia ser pai, juntamente com o marido, Chasten Glezman Buttigieg. Faltava apenas concluir o processo, o que veio a acontecer três semanas depois.

For some time, Chasten and I have wanted to grow our family. We’re overjoyed to share that we’ve become parents! The process isn’t done yet and we’re thankful for the love, support, and respect for our privacy that has been offered to us. We can’t wait to share more soon.