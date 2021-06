Primeiro-ministro belga envia condolências a António Costa pelo trágico acidente em Antuérpia que matou quatro portugueses

O primeiro-ministro belga, Alexander de Croo, enviou uma mensagem a António Costa de condolências às famílias dos trabalhadores que morreram no "trágico acidente" de Antuérpia, informou este domingo o gabinete do chefe do Governo português.

De acordo com a mesma fonte, na mensagem, Alexander de Croo acrescenta que "as autoridades belgas estão a trabalhar com a embaixada de Portugal para o apoio às respetivas famílias".

As autoridades belgas confirmaram no sábado um total de cinco mortos no acidente num edifício em construção ocorrido na sexta-feira em Antuérpia, na Bélgica, indicando que dois são de nacionalidade portuguesa, havendo ainda dois por identificar.

Momentos antes, o porta-voz da polícia de Antuérpia, Willem Migom, dissera que existe "quase a certeza de que há três vítimas portuguesas, uma romena e uma vítima da Rússia".

A Lusa questionou o Ministério dos Negócios Estrangeiros sobre o total de vítimas de nacionalidade portuguesa neste acidente em Antuérpia, com a tutela a indicar que os dados que tem é de "um nacional morto e um hospitalizado", aguardando indicação por parte das autoridades belgas relativamente às últimas vítimas mortais.

O Governo já contactou a família do cidadão português cuja morte tem confirmada e disponibilizou o seu apoio, disse a secretária de Estado das Comunidades Portuguesas.

Em declarações à Lusa, Berta Nunes confirmou que o português que morreu na obra "é um dos três nomes" que o Ministério dos Negócios Estrangeiros belga tinha enviado na sexta-feira para a embaixada portuguesa, uma situação que levou inicialmente o executivo -- e depois o Presidente da República - a lamentar a morte de três cidadãos nacionais.

O colapso parcial do estaleiro de construção de uma escola em Antuérpia deixou ainda nove pessoas feridas e que se encontram internadas em quatro unidades hospitalares da região: quatro em perigo de vida, quatro em estado grave e um ferido ligeiro. A escola ainda se encontrava em construção e não havia alunos presentes, desconhecendo-se as razões na origem deste desastre.

O embaixador português, que esteve na sexta-feira no terreno do acidente, acompanhou a visita do Rei Filipe da Bélgica, que visitou o local no sábado.