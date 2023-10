Primeiro-ministro belga expressa condolências às famílias das vítimas

O primeiro-ministro da Bélgica, Alexander De Croo, expressou esta segunda-feira condolências às famílias das vítimas de um ataque e anunciou que está a acompanhar o desenrolar da situação com o resto do Governo.

"As minhas profundas condolências para os familiares deste ataque covarde em Bruxelas. Estou a acompanhar de perto a situação, juntamente com o Ministério da Justiça e da Administração Interna. Estamos a monitorizar a situação e pedimos às pessoas de Bruxelas para permanecerem vigilantes", escrever o chefe do executivo belga na rede social X (antigo Twitter).

Pelo menos duas pessoas morreram esta segunda-feira baleadas em Bruxelas e o atirador ainda não foi detido pela polícia, confirmou à Lusa a porta-voz do Centro de Crise Nacional da Bélgica.