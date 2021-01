Primeiro-ministro britânico admite apertar das medidas para controlar novos casos de coronavírus

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, admitiu este domingo que estão a ser equacionadas medidas mais duras de confinamento e bloqueio devido ao aumento de infetados com coronavírus.Em declarações à "BBC", Johnson admitiu que as medidas atualmente em vigor podem não ser suficientes, apesar de grande parte do país estar já sob o nível mais elevado de restrição, num sistema de quatro patamares.O Reino Unido é um dos países europeus mais atingidos pela covid-19, com 75 024 mortes. O país registou este domingo mais de 54 mil infeções diárias. Foram ainda contabilizadas mais 454 mortes relacionadas com a doença.A vacinação contra a Covid-19 arrancou já em dezembro, mas o país espera começar a vacina com a segunda vacina, da AstraZeneca, já esta semana.