Primeiro-ministro britânico admitido no hospital com sintomas persistentes de coronavírus

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, foi admitido no hospital este domingo com sintomas persistentes de coronavírus após ter dado positivo há 10 dias.Boris Johnson fará novos testes e ficará no hospital como medida de precaução indicada pelo seu médico. Os sintomas persistentes incluem febre alta, segundo um porta-voz do primeiro-ministro.

O britânico permanece em funções e decretou o confinamento obrigatório no Reino Unido. Boris pediu ainda nos últimos dias que se seguissem as recomendações de distanciamento social.

O primeiro-ministro britânico tem-se mantido em isolamento na sua casa no número 10 de Downing Street, em Londres.