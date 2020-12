Primeiro-ministro britânico aguarda concessões da União Europeia para desbloquear acordo pós-Brexit

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, reiterou esta sexta-feira que as negociações pós-Brexit com a União Europeia (UE) estão "difíceis" e disse esperar concessões de Bruxelas.

"A nossa porta está aberta e vamos continuar a discutir", disse Johnson às televisões britânicas durante uma visita a Bolton, no norte da Inglaterra.

"Há uma lacuna que precisa ser preenchida. O Reino Unido tem feito muito para tentar e ajudar, e esperamos que os nossos amigos da UE sejam razoáveis e voltem à mesa com algo eles próprios, porque é realmente onde estamos", afirmou.

O chefe do governo britânico falou por telefone na quinta-feira com a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, tendo ambos reconhecido várias divergências por ultrapassar, nomeadamente na questão do acesso de barcos europeus às águas de pesca europeias.

O negociador-chefe britânico, David Frost, disse, através da rede social Twitter, que "o progresso está bloqueado" e que o tempo está a esgotar-se.

O Reino Unido abandonou a UE a 31 de janeiro, tendo entrado em vigor medidas transitórias que caducam no próximo dia 31 de dezembro.

Na ausência de um acordo, as relações económicas e comerciais entre o Reino Unido e a UE passam a ser regidas pelas regras da Organização Mundial do Comércio e com a aplicação de taxas aduaneiras e quotas de importação, para além de mais controlos alfandegários e regulatórios.

Para ratificar um acordo, o parlamento britânico precisa de ser chamado do período de férias e acelerar o processo de aprovação para ser concluído em poucos dias.