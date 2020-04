Primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, internado nos Cuidados Intensivos com coronavírus

Uma semana e meia depois de ter confirmado o teste positivo para coronavírus, o primeiro-ministro britânico foi, no domingo, internado no Hospital St. Thomas, em Londres, e estas segunda-feira ao final da tarde transferido para a Unidade de Cuidados Intensivos do mesmo espaço.Com os sintomas como tosse e febre alta a persistirem ao fim de onze dias e a respiração cada vez mais difícil, Boris Johnson, de 55 anos, esteve inicialmente a receber "tratamento de oxigénio", mas com o seu estado de saúde a deteriorar-se foi transferido de forma a receber cuidados especiais.Esta segunda-feira, ao início da tarde, o político ainda fez saber que iria continuar a liderar a resposta britânica à pandemia. No entanto, ao final da tarde, o governo assumia que Boris Johnson tinha passado a pasta ao ministro dos Negócios Estrangeiros, Dominic Raab.A noiva do primeiro-ministro, Carrie Symonds, que está grávida de seis meses, também luta contra a Covid-19. No entanto, mantém-se com sintomas ligeiros e em casa.