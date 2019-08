Primeiro-ministro britânico chocado ao perceber como reclusos escondem droga no ânus

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, foi esta terça-feira elucidado pelas autoridades, numa visita a um estabelecimento prisional, sobre a forma como os reclusos escondem droga no ânus para a poderem traficar.Boris mostrou-se desconcertado e posteriormente horrorizado ao perceber de que forma a droga era escondida, segundo avança o jornal britânico Mirror.Um oficial da prisão explicou, com recurso a uma radiografia, onde são introduzidas as pequenas embalagens com canábis para choque do primeiro-ministro."Isso é dentro do...?", questionou Boris Johnson.O secretário da Justiça, Robert Buckland, confirmou as suspeitas do primeiro-ministro.Com o continuar da pequena 'aula', uma segunda radiografia foi mostrada ao ministro britânico. Desta vez, um recluso tinha usado a mesma técnico que o anterior, mas com tabaco em vez de canábis.Incrédulo, Boris questionou: "Estão a brincar. Como é que ele fez isso?".Durante a visita ao estabelecimento prisional, Boris garantiu que o seu Governo vai investir dinheiro em todos os aspetos do sistema judicial" e disse ainda não querer "ver as prisões apenas como fábricas para tornar as pessoas más piores"."Precisamos de ter a certeza de que elas são educadas e não há uma cultura de gangues e drogas no sistema prisional", disse Johnson aos jornalistas .