Primeiro-ministro britânico desafia oposição a travar Brexit

O governo do primeiro-ministro Boris Johnson desafiou os que se opõem ao Brexit a derrubarem o Executivo ou a mudarem a lei se querem realmente travar uma saída britânica da União Europeia (UE) sem acordo já no final de outubro.O desafio foi proferido numa altura em que o Partido Trabalhista pondera apresentar uma moção de censura a Johnson na próxima semana, única altura possível para o fazer antes da suspensão do Parlamento até 14 de outubro."Se não têm a coragem nem a determinação para fazer nenhuma das coisas [derrubar o governo ou mudar a lei] então sairemos da UE a 31 de outubro, seguindo o resultado do referendo", afirmou Jacob Rees-Mogg, líder conservador na Câmara dos Comuns.O líder trabalhista, Jeremy Corbyn, reiterou a intenção de iniciar um debate de emergência na terça-feira, quando o Parlamento termina as férias de verão, para "aprovar leis que travem um Brexit sem acordo e impedir o fecho do Parlamento num momento crucial como este".Recorde-se que a decisão de Johnson de pedir a suspensão do Parlamento, embora sendo legal, causou revolta por visar impedir os deputados de travarem a saída da UE a 31 de outubro caso não haja um acordo de Brexit aprovado até essa altura. Johnson diz que 15 dias bastam para o debate.Uma portuguesa no Reino Unido interrompeu uma entrevista na Sky News para protestar contra a saída britânica da UE. "Dei a minha juventude a este país e não tenho voz", disse, revelando que após 20 anos ainda não tem visto de residente e receia o que virá após 31 de outubro.