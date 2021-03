Primeiro-ministro britânico expressa preocupação com repressão policial de vigília em Londres

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, expressou esta segunda-feira a sua "profunda preocupação" com a repressão policial durante uma vigília em homenagem a Sarah Everard, a jovem supostamente sequestrada e morta por um polícia, em Londres, em 03 de março.

Johnson vai reunir-se hoje com a comissária-chefe da Polícia Metropolitana de Londres (Met ou Scotland Yard), Cressida Dick, que se recusou a renunciar apesar das críticas pelas ações dos seus agentes na repressão de uma vigília que no sábado reuniu principalmente mulheres no bairro londrino de Clapham, onde Everard, de 33 anos, desapareceu.

Imagens veiculadas pelos meios de comunicação e nas redes sociais mostraram como os agentes algemaram e levaram à força alguns dos participantes, após o ato ter sido desautorizado devido à pandemia.