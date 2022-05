Primeiro-ministro britânico na Irlanda do Norte para tentar romper impasse político

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, vai reunir-se esta segunda-feira de emergência com líderes políticos da Irlanda do Norte, para tentar romper o impasse político causado por divergências sobre os acordos comerciais pós-Brexit.

Boris Johnson vai urgir os partidos em Belfast para que restaurem as instituições de poder, nomeadamente a Assembleia e o Governo regionais, e resolverem os problemas mais urgentes das pessoas, como o aumento do custo de vida e as listas de espera nos hospitais.

O líder do Partido Conservador também responsabiliza a União Europeia (UE) por recusar ceder nas negociações para aliviar os controlos aduaneiros pós-Brexit previstos pelo Protocolo da Irlanda do Norte do Acordo de Saída do Reino Unido da UE.