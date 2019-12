Primeiro-ministro britânico pede desculpa após menino com pneumonia ter dormido no chão de hospital

Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, pediu desculpa após ter sido divulgada uma foto que mostrava um menino de quatro anos com pneumonia que foi obrigado a dormir no chão num hospital por falta de camas.



O primeiro-ministro desculpou-se a "todos o que tiveram más experiências" com o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido.





em Leeds, no Reino Unido.

Foi a mãe que se viu obrigada a tapar o pequeno Jack com vários casacos e mantas para o deixar mais confortável e quente. Isto, depois de várias horas deitado no chão a receber soro, avança o jornal britânico Mirror .

O menino apresentou sinais de estar muito doente durante cerca de seis dias e a mãe acabou por levar a criança ao hospital depois de apresentar vários sintomas como vómitos, diarreia, febre e tosse.

