Primeiro-ministro britânico pede eleições para travar adiamento do Brexit

O primeiro-ministro britânico Boris Johnson garantiu esta segunda-feira que nunca pedirá um adiamento do Brexit a Bruxelas, deixando no ar a ameaça velada de que poderá convocar novas eleições ainda esta semana se o Parlamento aprovar, amanhã, uma resolução apoiada pela oposição trabalhista e pelos rebeldes conservadores para forçar um novo adiamento da saída do Reino Unido da UE.Falando aos jornalistas na véspera da reabertura do Parlamento, Johnson garantiu que as hipóteses de um acordo com a UE "aumentaram nas últimas semanas", mas advertiu que, "se há alguma coisa que pode sabotar as negociações é Bruxelas ficar com a ideia de que o Parlamento pode encontrar alguma forma de cancelar o resultado do referendo ou aprovar um novo adiamento sem sentido", algo que comparou a "cortar as pernas ao Reino Unido" nas conversações com os 27.O primeiro-ministro referia-se ao plano da oposição, com o apoio de cerca de 20 deputados conservadores rebeldes, para assumir o controlo da agenda legislativa do Parlamento e forçar a votação, já amanhã, de uma proposta para adiar o Brexit por mais três meses - até 31 de janeiro de 2020 - de modo a evitar uma saída sem acordo a 31 de outubro."Quero que todos saibam que de forma alguma pedirei um novo adiamento a Bruxelas. Vamos sair da UE a 31 de outubro", assegurou Johnson.O primeiro-ministro não usou a palavra "eleições", mas fontes próximas do governo garantiram esta segunda-feira que, se o Parlamento aprovar a proposta da oposição para forçar o adiamento do Brexit, Johnson tenciona avançar ainda esta semana com a dissolução dos Comuns e a convocação de eleições para consolidar o seu poder e forçar a saída do Reino Unido da UE a 31 de outubro "com ou sem acordo", como prometeu desde o início.A moção que a oposição quer votar amanhã prevê o adiamento do Brexit por mais três meses se Boris Johnson não conseguir chegar a acordo com a UE até 19 de outubro, a não ser que o Parlamento aprove expressamente uma saída sem acordo.O primeiro-ministro britânico fez saber que os deputados conservadores que votarem a favor da moção da oposição "nunca mais serão candidatos nas listas do partido". Segundo a imprensa britânica, há cerca de 20 conservadores que admitem votar a favor do adiamento.