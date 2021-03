Primeiro-ministro britânico recusa que haja razões para adiar desconfinamento

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, afirmou este sábado que não viu "absolutamente nada" nos dados científicos que justifique rever o plano de desconfinamento para Inglaterra, quando alguns cientistas alertam para novas variantes do coronavírus.

"Como está, não vejo absolutamente nada nos dados que me possa dissuadir de continuar o caminho para a liberdade, saindo do confinamento da nossa economia e de volta à vida que amamos", afirmou hoje Boris Johnson, durante o lançamento virtual da campanha do Partido Conservador para as eleições locais, que decorrem em maio.

Um dos conselheiros científicos do Governo alertou hoje para a necessidade de se manter uma postura vigilante.