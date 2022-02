Primeiro-ministro canadiano descarta mobilizar exército contra protestos

O Primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, descartou esta quinta-feira a possibilidade de mobilizar o exército para acabar com o protesto contra as medidas sanitárias e o bloqueio do centro da capital, Otava, por camionistas que se opõem à vacinação obrigatória.

"Neste momento, não é uma questão de enviar o exército", indicou o Primeiro-ministro em conferência de imprensa, especificando que era necessário ser "muito, muito cuidadoso antes de enviar o exército quando estão envolvidos cidadãos canadianos".

Desde sábado, a capital canadiana é palco de um movimento de protesto iniciado por camionistas que estão contra a vacinação obrigatória para poderem cruzar a fronteira terrestre entre o Canadá e os Estados Unidos.