Primeiro-ministro canadiano elogia "enorme contributo" de emigrantes portugueses

O primeiro-ministro canadiano destacou "o importante papel e enorme contributo" da comunidade portuguesa na construção do Canadá."Reconhecemos que a onda de imigração de portugueses que chegaram aqui inicialmente nas décadas de 60 e 70 construiram esta cidade (Toronto) e este país", afirmou Justin Trudeau, numa entrevista no domingo no canal canadiano multicultural Omni Television, ao programa Focus Portuguese."As contribuições da comunidade portuguesa têm sido enormes. Desde pequeno comércios, professores, académicos, como líderes em muitos setores, na política, nas empresas. Tem sido uma parte essencial para o nosso sucesso enquanto país", continuou.Justin Trudeau realçou ainda a abertura do seu governo liberal para uma política de imigração "facilitando para tal algumas regras" neste processo, reconhecendo ainda que a imigração "é algo de positivo".No início deste mês, Otava anunciou uma iniciativa temporária que vai permitir a cerca de 500 trabalhadores indocumentados, e às suas famílias, do setor da construção na Grande Área de Toronto, a residência permanente."Isto é algo que os elementos da comunidade portuguesa já pedem há algum tempo e estamos contentes por o fazermos. Reconhecemos que tem existido um grande desafio, com pessoas a ficaram numa situação indocumentada. Por isso avançamos para esta medida", explicou o primeiro-ministro.O Canadá e Portugal assinaram em maio de 2018 um Memorando de Entendimento sobre Mobilidade Juvenil, que visa facilitar o acesso a oportunidades que permitam aos jovens dos países, dos 18 aos 35 anos, obter uma melhor compreensão das línguas, culturas, e sociedade de outro país através de viagens, trabalho e experiência de vida no exterior.O primeiro-ministro canadiano mostrou-se "muito feliz com os resultados obtidos", na sequência da visita de António Costa ao país norte-americano em maio de 2018."Foi uma visita importante. Além do acordo de mobilidade juvenil, verificamos que há uma verdadeira ligação entre ambos os países, aliados em organizações como a Nato, e Portugal tem uma visão global", disse.Justin Trudeau destacou ainda a relação próxima com o secretáio-geral das Nações Unidas, António Guterres, um líder que, no seu entender, tem marcado a diferença em questões como as "alterações climáticas"."Sabemos que há um debate significativo nos acordos para as alterações climáticas entre os conservadores e nós (liberais) na liderança deste país. Estamos felizes por estarmos ao lado do secretário-geral das Nações Unidas numa verdadeira ação neste importante tema. É excelente haver tantos portugueses prominentes na liderança dos vários palcos mundiais", elogiou.O Canadá vai escolher um novo governo nas eleições federais de 21 de outubro de 2019.Segundo Otava, existem cerca de 480 mil portugueses e luso-canadianos no Canadá.