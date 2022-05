O primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, fez este domingo uma visita surpresa à cidade ucraniana de Irpin, palco de combates entre soldados da Ucrânia e da Rússia, segundo um autarca local.

"[Trudeau] Veio a Irpin para ver com os seus próprios olhos todos os horrores que os ocupantes russos fizeram à nossa cidade", escreveu o presidente da câmara, Oleksandr Markushin, na plataforma Telegram, onde partilhou fotos do chefe do Governo canadiano.

A visita de Justin Trudeau à Ucrânia não tinha sido anunciada.