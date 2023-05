O primeiro-ministro eslovaco, Eduard Heger, anunciou este domingo que apresentou a renúncia do seu governo interino à presidente Zuzana Caputova, após uma crise política persistente.

"Pedi à presidente para revogar o meu mandato", disse Heger, que lidera o governo interino desde dezembro, aos jornalistas.

O primeiro-ministro centrista assegurou que todas as suas decisões serão coordenadas com a Chefe de Estado, com quem se deve reunir hoje à tarde.