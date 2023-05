Primeiro-ministro da Húngria compara UE com aspirações de Hitler de unificar a Europa

O primeiro-ministro da Hungria, o ultranacionalista Viktor Orbán, comparou esta sexta-feira o projeto da União Europeia (UE) com os planos de dominação do continente europeu do ditador nazi Adolf Hitler.

O chefe do executivo húngaro fez tal comparação num discurso proferido na localidade de Veszprém, uma das três capitais culturais europeias de 2023, afirmando que, desde a queda do Império Romano, houve diversas tentativas imperiais de restaurar a união continental da Europa.

"Bizâncio, Carlos Magno, (o imperador) Otão, Napoleão, Hitler - todos sonharam com a unificação da Europa, embora partindo de diferentes fundamentos. E isto continua a ser assim atualmente", declarou Orbán, referindo-se à UE.