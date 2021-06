Primeiro-ministro da Suécia derrubado no Parlamento

O primeiro-ministro sueco, o social-democrata Stefan Lofven, foi derrubado esta segunda-feira por um voto de desconfiança no parlamento, situação inédita na história política da Suécia, e tem uma semana para se demitir ou convocar novas eleições.

Resultado da reviravolta na semana passada do Partido da Esquerda, que até agora apoiava pontualmente o executivo, a censura ao chefe do Governo contou com uma maioria absoluta de 181 deputados (em 349), enquanto 109 votaram contra a moção e 51 abstiveram-se.

Para derrubar o governo, os votos do ex-partido comunista juntaram-se aos da extrema-direita dos Democratas da Suécia, assim como aos da direita do partido conservador dos Moderados e dos Democratas-Cristãos.