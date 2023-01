Primeiro-ministro de Israel destitui ministro condenado por corrupção após decisão do Supremo Tribunal

O primeiro-ministro de Israel destituiu este domingo o rabino ultraortodoxo Aryeh Deri de ministro do Interior e da Saúde, na sequência da decisão do Supremo Tribunal que ordenou a sua saída do Governo devido a múltiplas condenações por corrupção.

"Com grande pesar no coração, com grande pena, que me vejo obrigado a destituí-lo do seu posto como ministro", afirma uma carta assinada por Netanyahu, difundida depois da reunião semanal do Conselho de Ministros, na qual prometeu encontrar a "fórmula legal" para continuar a servir o Estado de Israel.

O Supremo Tribunal de Israel decidiu, na quarta-feira, anular as nomeações ministeriais de Deri, líder do partido ultraortodoxo Shas, por considerar que eram "extremamente irracionais" e que a sua última condenação por fraude fiscal, em fevereiro do ano passado, o incapacita de fazer parte do Governo.