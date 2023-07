Primeiro-ministro de Israel já teve alta hospitalar após desitratação

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, recebeu este domingo alta do hospitalar, após ser internado no sábado com desidratação, informou o seu gabinete.

O primeiro-ministro, de 73 anos, foi transportado de urgência, no sábado, para o hospital Sheba, o maior hospital de Israel, situado perto de Telavive.

"O nosso diagnóstico, após a realização de uma série de exames, incluindo exames laboratoriais, é que o motivo do internamento foi a desidratação", afirmou Amit Segev, chefe do departamento de cardiologia do hospital, num vídeo transmitido pelo seu serviço, citado pela agência France-Presse (AFP).