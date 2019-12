Primeiro-ministro de Malta anuncia que se demite em janeiro

O primeiro-ministro de Malta anunciou este domingo que se vai demitir em janeiro, na sequência da pressão da população para revelar a verdade sobre o atentado à bomba que matou uma jornalista em 2017.

Numa mensagem transmitida esta noite pela televisão nacional, o primeiro-ministro, Joseph Muscat, disse ter informado o Presidente do país que vai deixar a liderança do Partido Trabalhista, no poder, em 12 de janeiro, e que "nos dias seguintes" irá demitir-se do cargo de primeiro-ministro.

Previamente, o contestado primeiro-ministro tinha garantido um voto de confiança dos deputados do Partido Trabalhista, apesar das crescentes alegações sobre o envolvimento do seu antigo chefe de gabinete no atentado.