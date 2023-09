Primeiro-ministro do Japão pronto a encontrar-se com líder da Coreia do Norte

O Japão disse esta sexta-feira que o primeiro-ministro, Fumio Kishida, está pronto a reunir-se "sem condições prévias" com o líder da Coreia do Norte, dois dias depois de Kim Jong-un se ter encontrado com o Presidente russo.

"O primeiro-ministro Kishida expressou a sua determinação em encontrar-se cara a cara" com Kim Jong-un, "a qualquer momento e sem condições prévias", declarou o porta-voz do governo japonês.

"Gostaríamos de organizar discussões de alto nível" entre Tóquio e Pyongyang "sob o controlo direto do primeiro-ministro, a fim de chegar a uma cimeira o mais rapidamente possível", acrescentou Hirokazu Matsuno.