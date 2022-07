Primeiro-ministro do Sri Lanka nomeado chefe de Estado interino

O primeiro-ministro do Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, tomou posse esta sexta-feira como chefe de Estado interino substituindo Gotabaya Rajapaksa que fugiu para o exílio, anunciou o gabinete do Executivo de Colombo.

Tal como prevê a Constituição do Sri Lanka, Wickremesinghe prestou juramento perante o presidente do Supremo Tribunal Jayantha Jayasuriya, refere a nota do gabinete do primeiro-ministro.

Entretanto, o presidente do Parlamento do Sri Lanka, Mahinda Yapa Abeywardana, anunciou esta sexta-feira que aceitou a demissão do chefe de Estado que se encontra neste momento em Singapura, depois de ter fugido do país na sequência dos protestos que se intensificaram na cidade de Colombo.