Primeiro-ministro e autoridades de Malta investigados por mortes de migrantes no mar

O primeiro-ministro de Malta, Robert Abela, anunciou que está a ser investigado, juntamente com o exército e as autoridades do seu país, por alegadamente não terem sido resgatados migrantes que morreram em águas territoriais maltesas.

As Organizações Não-Governamentais (ONG) acusam as autoridades maltesas de não terem ajudado os migrantes à deriva nas suas águas territoriais, num incidente que terá ocorrido no passado fim-de-semana.

A acusação é negada pelo Governo, que garante ter encerrado os seus portos a migrantes devido à pandemia de covid-19.