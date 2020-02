O primeiro-ministro da Eslováquia, Peter Pellegrini, foi hospitalizado esta segunda-feira com problemas respiratórios e febre alta.O social democrata cancelou este domingo a sua agenda política por estar doente exatamente uma semana antes das eleições que poderão tirar o seu partido do poder.De recordar que o ministro eslovaco participou no Conselho Europeu extraordinário em Bruxelas onde participaram vários líderes europeus incluindo o primeiro-ministro português António Costa.