Primeiro-ministro espanhol anuncia plano de choque contra coronavírus. Há já 999 casos confirmados

As autoridades espanholas elevaram esta segunda-feira para 999 o número de casos confirmados de contaminação com o novo coronavírus, no dia em que o primeiro-ministro, Pedro Sánchez, anunciou que o Governo lançará "o mais breve possível" um plano de choque contra a epidemia.

O chefe de Governo pediu "unidade, serenidade e estabilidade" perante o surto do Covid-19.

Pedro Sánchez, que presidiu na manhã de hoje à comissão de monitorização do novo coronavírus, exigiu que todos os cidadãos sigam estritamente as indicações, "como já estão a fazer", e que ouçam atentamente as recomendações de saúde prescritas nas comunidades autónomas.