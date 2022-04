Primeiro-ministro espanhol avisa que inimigo da Europa está nos projetos de extrema-direita

O presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, avisou este sábado que o inimigo da Europa "não está só em Moscovo, está em Paris, nas eleições em França [domingo], está em Madrid e em todos os projetos políticos de extrema-direita".

Falando numa iniciativa do PSOE de Madrid, Sánchez pediu à direita espanhola que, na fase de mudança de liderança, "olhe mais para a direita europeia e menos para a extrema-direita espanhola".

"Se a escolha que amanhã se fará em Paris e em toda a França for Europa ou extrema-direita, os socialistas são claros: Europa", declarou.

Afirmou que os alegados crimes de guerra no âmbito da invasão russa da Ucrânia não ficarão impunes, e apelou à unidade de todas as forças políticas "na legítima defesa e partilha justa dos fardos desta guerra".

Dirigindo-se à sua oposição à direita, pediu que "não volte aos velhos hábitos", que seja "implacável com a corrupção" e que não ceda à "chantagem da extrema-direita".

Pediu também à direita espanhola que apoie o plano de resposta à crise do Governo, nomeadamente os 16 mil milhões de euros destinados a pequenas empresas afetadas pelo aumento do preço da eletricidade.

Reconhecendo as incertezas que a guerra na Ucrânia acarreta, garantiu que fará tudo o que estiver ao seu alcance para "aliviar as consequências económicas e sociais do conflito" e conseguir crescimento e criação de emprego.