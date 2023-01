Primeiro-ministro espanhol diz que turismo transfronteiriço com Portugal simboliza novos tempos no setor

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, disse esta sexta-feira que a estratégia de turismo transfronteiriço acordada entre Portugal e Espanha "simboliza os novos tempos" do setor e contém várias das apostas para o futuro.

"É uma das estratégias que penso que melhor simboliza estes novos tempos que chegam para o turismo", disse Pedro Sánchez, acrescentando que "talvez não seja o plano de maior peso" que tem Espanha para o setor, mas "contém muitos elementos" que exemplificam aquilo em que o Governo espanhol tem estado a trabalhar na área do turismo e em que quer apostar no futuro.

"Acima de tudo, queremos situar no mapa um território desconhecido, mas também próximo, com uma identidade única, com recursos culturais e históricos, um paraíso desconhecido para muita gente e que literalmente temos à porta da nossa casa", afirmou, durante uma intervenção na Feira Internacional de Turismo de Madrid (FITUR), uma das maiores do mundo no setor.

Sánchez iniciou a sua intervenção lembrando o dia 01 de julho de 2020, quando ao lado do homólogo português, António Costa, e dos chefes de Estado de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, e de Espanha, Felipe VI, participou num ato simbólico "muito especial", que garantiu que nunca esquecerá: o levantamento dos bloqueios de pontos de fronteira que tinham sido colocados por causa da pandemia de covid-19.

O primeiro-ministro espanhol lembrou que a fronteira de mais de 1200 quilómetros entre Portugal e Espanha é a maior e mais antiga da União Europeia (UE), mas é um "limite diluído" ao longo de décadas, na sequência da entrada dos dois países no bloco europeu, do qual nunca mais se tinha falado como sinónimo de separação até à pandemia, com o fecho de passagens fronteiriças a perturbar os habitantes da raia.

Sánchez referiu este episódio para falar da Estratégia conjunta para a Sustentabilidade do Turismo Transfronteiriço entre Portugal e Espanha 2022-2024, acordada pelos dois países na última cimeira ibérica, em novembro do ano passado, em Viana do Castelo.

Esta estratégia pretende valorizar e promover em conjunto destinos e produtos e formar recursos humanos nas zonas de fronteira, maioritariamente marcadas pelo despovoamento.

A estratégia para o turismo insere-se na Estratégia Comum de Desenvolvimento Transfronteiriço de Portugal e Espanha, anunciada na cimeira ibérica da Guarda de outubro de 2020, para abranger 1.551 freguesias portuguesas e 1.231 municípios espanhóis.

Sánchez disse esta sexta-feira que esta estratégia se baseia em princípios que "atravessam toda a política de turismo" do Governo espanhol e "exemplificam a modernização" que o executivo pretende para o setor.

Entre esses princípios e eixos estão a descentralização, a diversificação, o combate à sazonalidade, a digitalização ou a sustentabilidade, afirmou o governante.

Sobre a descentralização do turismo, Sánchez disse ser "muito importante" para territórios como os da fronteira "se sentirem parte do desenvolvimento" associado ao turismo, um setor que representa 8% do Produto Interno Bruto (PIB) espanhol e em que Espanha é uma dos líderes mundiais.

"Agora, é preciso fazê-lo sustentável no tempo, para ser competitivo, para haver um crescimento equilibrado e para que seja também um fator de coesão territorial, o que é muito necessário e reivindicado no nosso país", afirmou, depois de se congratular com os números recorde com que o turismo espanhol fechou o ano de 2022.