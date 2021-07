Primeiro-ministro espanhol forçado a interromper discurso por ameaça de avião não identificado na Lituânia

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanchéz, foi obrigado a terminar o discurso de emergência numa entrevista com o presidente da Lituânia, Gitanas Nauseda, devido a um alerta para um avião não identificado a voar junto à Lituânia.



"As tropas espanholas estacionadas numa base militar da NATO na Lituânia detetaram na manhã desta quinta-feira pelo menos um avião não identificado a voar o mar Báltico, possivelmente vindo da Rússia", refere o El Boletin.







Putin spoils Sánchez photo op in Lithuania. Russian jets force scramble alert and the Air Force needed the Typhoon behind the prime ministers. Via @el_paispic.twitter.com/MwBtUNa4OX

— Matthew Bennett (@matthewbennett) July 8, 2021