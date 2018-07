Primeiro-ministro espanhol terá utilizado avião do governo para ir a concerto

Pedro Sánchez publicou uma foto nas redes sociais enquanto assistia ao concerto dos The Killers.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, foi acusado pela oposição de utilizar o avião oficial do governo para assistir a um concerto dos The Killers, depois de reunir 45 minutos com o presidente do conselho de Valência.

Sanchéz justificou a ida ao local com uma reunião curta e "informal" com o chefe do conselho de Valência.

Depois da reunião, o líder espanhol seguiu, acompanhado pela mulher, para o concerto dos The Killers no Festival de Benicasim, em Espanha.



Sanchéz tem sido alvo de duras críticas por parte da oposição. "Pedro Sánchez terá que explicar no Congresso a sua ‘visita oficial’ a Castellón com o avião oficial para ver The Killers. Desde os tempos de Alfonso Guerra que não havia tal desperdício do dinheiro público ", garantiu Rafael Hernando, líder do grupo parlamentar do PP.