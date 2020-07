Primeiro-ministro francês apresenta demissão a Macron

O primeiro-ministro francês, Édouard Philippe, apresentou esta sexta-feira a sua demissão ao presidente da Républica de França, Emmanuel Macron.



O Eliseu já confirmou a notícia, que era esperada há alguns dias, uma vez que o Governo liderado por Édouard Philippe estava sob extrema pressão no âmbito do combate à pandemia do novo coronavírus.



Em entrevista à imprensa francesa, publicada esta sexta-feira, Macron elogia o trabalho do primeiro-ministro, realçando o seu "trabalho notável" que lhes permitia "manter uma relação de confiança que é, de certo ponto de vista, única na escala da Quinta República".



Segundo a Constituição francesa, será Macron a nomear um novo chefe de governo, havendo sempre a hipótese do presidente poder voltar a nomear Édouard Philippe, em funções desde 2017.



Quando for nomeado o novo primeiro-ministro francês, o governo sofrerá uma remodelação e, aponta a imprensa, um reforço em pastas específicas. Emmanuel Macron já adiantou algumas prioridades: "Revitalizar a economia, continuar a apostar proteção social e rever a política ambiental, e restabelecer uma ordem republicana justa, defendendo a soberania europeia".