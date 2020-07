Primeiro-ministro francês descarta novo confinamento total em caso de segunda vaga de coronavírus

O novo primeiro-ministro francês, Jean Castex, descartou a ideia de um novo confinamento total do país no caso de uma segunda vaga da epidemia do novo coronavírus, em particular para preservar a economia, preferindo implementar medidas "direcionadas".

"Não faremos um eventual novo confinamento como fizemos em março", explicou Castex numa entrevista ao canal BFM TV.

"O confinamento total tem consequências terríveis, humanas e económicas. Portanto, teremos de direcionar" as medidas de contenção, disse o primeiro-ministro, referindo-se a uma eventual segunda vaga da epidemia e para a qual é aconselhável "preparar-se".